Вестник Кавказа

Населения Азербайджана стало больше

Населения Азербайджана стало больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувший 2024 год население Азербайджана выросло больше чем на 40 тысяч человек, большинство населения страны составляют городские жители, а почти четверть проживает в столице страны, сообщил Госкомстат.

Государственный комитет статистики Азербайджана опубликовал новые данные о росте численности населения в минувшем 2024 году – он составил 0,4%, 44 119 человек, сейчас в стране проживают 10 224 889 человек.

Большинство жителей страны, или 54,4% ее населения, составляют городские жители, 45,6% - сельские жители. А вот мужчин в стране меньше, чем женщин - 49,8% и 50,2% соответственно, сообщает Trend.

Почти четверть населения страны проживает в столице - на начало 2025 года 23% жителей зарегистрировано в Баку. Остальные 77% граждан равномерно распределены по всей территории – так, население Лянкяран-Астаринскго экономического района составляет 9,2%, Абшерон-Хызынского – 8,6%, Карабахского – 7,3%, Центрально-Аранского – 7,1%, Газах-Товузского - 6,6%, Шеки-Загатальского - 6,1%, Гянджа-Дашкесанского - 5,9%, Губа-Хачмазского - 5,4%, Миль-Муганского - 5,2%, Ширван-Сальянского - 4,9%, НАР - 4,6%, Горно-Ширванского - 3,1%, Восточно-Зангезурского – 3%.

В среднем на одном квадратном километре в стране проживает 118 человек, говорится в данных Госкомстата Азербайджана.

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