Вестник Кавказа

Азербайджан более чем вдвое нарастил ВВП за 10 лет

Азербайджан более чем вдвое нарастил ВВП за 10 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан в минувшем 2024 году произвел валового внутреннего продукта на 126,3 миллиарда манатов – это почти в 2,5 раза больше, чем за последние 10 лет, свидетельствуют данные Госкомстата страны.

Азербайджан в минувшем 2024 году нарастил производство валового внутреннего продукта (ВВП) на 4,1%, доведя его до 126,3 млрд манатов, сообщает Госкомстат страны.

При этом из расчета на душу населения он составил 12,4 тыс манатов - это на 0,3 тыс манатов, или на 2,2%, больше, чем годом ранее, передает Trend.

В сравнении с 10 годами ранее цифры впечатляют: в 2015 году производство ВВП в стране составило 54,3 млрд манатов, за 10 лет прибавив 72 млрд манатов, увеличившись в 2,3 раза.

При этом добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла лишь на 0,3%, тогда как в ненефтегазовом она прибавила внушительные 6,2%.

В целом в структуре ВВП 35,9% пришлось на промышленность, 10,7%, 7% - на транспорт, 6,7% - на строительство, 5,7% на сельское хозяйство и сопутствующие отрасли, 2,4% на туризм и общепит, а 19,9% - на другие отрасли.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,8% ВВП, говорится в сообщении Госкомстата Азербайджана.

Напомним, в минувшем 2024 году лидером по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана стала Россия, которая закупила азербайджанской продукции на сумму в $1,162 млрд. Вторым по импорту из Азербайджана стала Турция, которая на 30,8% (до $542,3 млн) сократила приобретение ненефтяной продукции. Тройку замкнула Грузия ($272,7 млн, -18%).

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