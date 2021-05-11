Россия осталась лидером по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана

Россия в 2024 году сохранила лидерство по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Страна стала третьим торговым партнером республики.

В 2024 году лидерство по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана осталось за Россией, пишет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Россия закупила азербайджанской продукции на сумму в $1,162 млрд – на 4,3% больше показателей 2023 года. Москва в списке стала третьим торговым партнером Азербайджана.

Вторым по импорту из Азербайджана стала Турция, которая на 30,8% (до %542,3 млн) сократила приобретение ненефтяной продукции. Тройку замкнула Грузия ($272,7 млн, -18%).

Стоит отметить, что в структуре топ-5 стран за декабрь прошедшего года объем импорта азербайджанской ненефтяной продукции в Россию упал почти на 15% и составил $94,2 млн.