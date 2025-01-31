Вестник Кавказа

Ненефтяной экспорт из Азербайджана в Казахстан вырос почти на 40%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана в Казахстан вырос почти на 40%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Астана развивают торговые связи: экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в центральноазиатскую республику вырос почти на 40% за минувший год.

Азербайджан нарастил экспорт в Казахстан продуктов, которые не связаны с нефтяной отраслью. Экспорт вырос на 38% или на $36 млн, отмечается в таможенном комитете Азербайджана. 

Сообщается, что стоимость всех поставленных за прошлый год товаров составила более $130 млн. 

Отмечается, что ненефтяной экспорт в Казахстан составил около 4% от суммарных экспортных поставок Азербайджана.

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