Ненефтяной экспорт из Азербайджана в Казахстан вырос почти на 40%

Баку и Астана развивают торговые связи: экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в центральноазиатскую республику вырос почти на 40% за минувший год.

Азербайджан нарастил экспорт в Казахстан продуктов, которые не связаны с нефтяной отраслью. Экспорт вырос на 38% или на $36 млн, отмечается в таможенном комитете Азербайджана.

Сообщается, что стоимость всех поставленных за прошлый год товаров составила более $130 млн.

Отмечается, что ненефтяной экспорт в Казахстан составил около 4% от суммарных экспортных поставок Азербайджана.