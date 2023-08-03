Замерзших и заблудившихся туристов спасли на Кубани

В сложную ситуацию попала группа туристов, отправившаяся на прогулку в горы во время снегопада в Апшеронском районе. Кубанские спасатели помогли им выбраться в безопасное место.

Трех молодых людей и одну девушку, застрявших в горах в снегопад, спасли на Кубани, рассказали в отряде Кубань-СПАС.

ЧП с туристами произошло в Апшеронском районе. Туристическая группа из четырех человек решила прогуляться неподалеку от хутора Гуамка. При этом туристы двигались вдоль реки Матузки, определяя направление по навигатору. Из-за снегопада землю завалило снегом, и в итоге двое молодых людей не увидели вовремя опасность и провалились в реку – к счастью, лишь по пояс.

"Из-за сложного рельефа местности и снегопада туристы не смогли самостоятельно выйти в безопасное место"

– Кубань-СПАС

Тогда они решили обратиться к спасателям – это произошло в восемь часов вечера, когда уже стемнело.

Специалисты спасательного ведомства оперативно прибыли на место ЧП. Туристов они нашли, ориентируясь на геолокацию, молодые люди и девушка все еще были у реки.

В итоге туристы были успешно эвакуированы, хотя процесс осложнялся темнотой, сильным снегопадом и сложным рельефом. Их передали медикам скорой. Гулявшие не пострадали, однако сильно замерзли.

Видео: Кубань-Спас