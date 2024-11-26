Вестник Кавказа

Жители Анкары ощутили землетрясение в домах

Жители Анкары ощутили землетрясение в домах
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Дома жителей столицы Турции содрогнулись из-за землетрясения в 3,5 балла. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

В столице Турции зафиксировали сейсмическую активность, которая ощущалась в жилых домах, рассказали местные СМИ.

"В Анкаре ощущалось землетрясение"

- телеканал Haberturk

Сила землетрясение достигла 3,5 баллов. Эпицентр находился в районе Енимахалле Анкары. Очаг залегал на глубине 11 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны готовится к возможным землетрясениям. Особенно это касается Стамбула и близких к нему территорий.

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