Что такое кялагаи: как выбрать, где купить, как носить?

Кялагаи (келагаи) — азербайджанский национальный женский головной убор, платок из натурального шелка, произведение ремесленного искусства. Расскажем о его истории, производстве и символизме.

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Сегодня его можно словом «аксессуар». Но это не просто деталь гардероба — это традиция. Производство келагаи затрагивает одновременно как сельскохозяйственную сферу, так и промышленную. Важным этапом появления на свет удивительных по красоте и фактуре платков считается орнаментация келагаи, его окрашивание, создание художественной композиции на ткани. Как предмет ручного труда, келагаи передает душевное состояние мастера, а взаимодействие с удивительным по мягкости шелком умиротворяет и рождает исключительно позитивные чувства.

Семейное ремесло

В Азербайджане с древних времен занимались шелководством. Изготовление келагаи было семейным ремеслом, секреты которого строго соблюдались и передавались от старших поколений младшим. В досоветские времена на базе шелкоткацких фабрик, принадлежащих частным лицам, создавались мастерские келагаи, потребность в которых постоянно росла.

Чем различаются келагаи?

У каждой женщины и девушки было несколько келагаи, которые различались по цветовой гамме в зависимости от конкретной жизненной ситуации, диктующей выбор того или иного платка. Обычно замужние женщины выбирали более строгие, оттенки — от синего, бордового, зеленого, молодые девушки — от белого, голубого, бежевого. На случай траура — черный келагаи с орнаментами цвета темной охры в виде буты — традиционной детали азербайджанского национального узора.

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Что изображено на келагаи?

Наиболее древним распространенным сюжетом на келагаи было изображение пары птиц (павлинов), а растительными мотивами — цветы, такие как роза (гызыл гюль), нарцисс (наргиз), гвоздика (гярянфиль), мак (лалэ), а также цветы фруктовых деревьев — граната, айвы, алычи. В покраске использовались и используются по сей день натуральные красители — барбарис, шафран, смородина и другие.

Где делали келагаи?

Города Тебриз, Гянджа, Шамахы, Шеки и Нахчыван славились изготовлением келагаи высокого качества. Путешественники дипломаты, посещавшие Азербайджан в разные годы, к примеру, Адам Олеарий, Энтони Дженкинсон, Эвлия Челеби, Александр Дюма, Федот Котов рассказывали о келагаи в своих путевых заметках. В 1870 году келагаи из Басгала завоевал серебряную медаль на выставке в Лондоне.

В Советском Союзе производство шелка было хорошо развито. В Азербайджане в то время работали фабрики по изготовлению шелка, а уже при них — цеха, производящие келагаи.

Сегодня Азербайджан стоит в ряду 11 стран мира, владеющих уникальной техникой шелководства — «басманахыш», получившей мировое признание именно в связи с изготовлением келагаи.

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Социальный фактор келагаи

Социальный фактор келагаи в наше время трудно переоценить. Жители многих стран сегодня выглядят практически одинаково, и глядя на безликую толпу, человек, желающий выделиться на ее фоне, находится в поиске своей идентичности. Часто этот поиск уводит в прошлое, в истоки того наследия, ярким примером которого остается келагаи.

Сколько тайн хранит в узорах,

В их цветах так много смысла…

Может с неба как опора,

Как оплот нам был он прислан!»

/Афаг Шихлы/

Где купить келагаи?

Сегодня за лучшим келагаи едут в поселок Басгал Исмаиллинского района, расположенный в 165 км к северо-западу от Баку, а также в город Шеки. Основным фактором качества производства келагаи в этом регионе является шекинский шелк.

Келагаи в списке ЮНЕСКО

26 ноября 2014 года традиционное искусство изготовления и ношения женского шелкового головного платка келагаи и его символика были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор этот день отмечается в Азербайджане как День келагаи.

В ноябре 2022 года в Баку открылся Музей келагаи, экспозиция которого состоит из 150 экспонатов — древних азербайджанских келагаи.