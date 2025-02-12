Россия готова помочь Ирану в решении ядерной проблемы

Москва выражает готовность помочь Тегерану в урегулировании его важнейших проблем, включая ядерную программу, сообщили в Кремле, при этом вопрос должен быть решен только переговорами.

Предоставить помощь в урегулировании по иранской ядерной программе Тегерану готова российская сторона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу"

– представитель Кремля

При этом, обратил внимание Песков в интервью IRNA, работа над урегулированием по ядерной программе Исламской Республики должны вестись только через переговоры: пресс-секретарь российского лидера уверен, что дипломатические методы дадут результат, если все участники проявят политическую волю.

Он также уточнил, что ядерная программа ИРИ уже становилась темой для обсуждения президентов России и США: Владимир Путин и Дональд Трамп коснулись ее в ходе недавнего телефонного разговора. В то же время, добавил, Песков, приоритет во время этой беседы был отдан такому вопросу, как нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном.

Помимо этого, представитель Кремля заверил, что старт российско-американских переговоров никоим образом не отразится на сотрудничестве России и Ирана.