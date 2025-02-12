Вестник Кавказа

Россия готова помочь Ирану в решении ядерной проблемы

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Москва выражает готовность помочь Тегерану в урегулировании его важнейших проблем, включая ядерную программу, сообщили в Кремле, при этом вопрос должен быть решен только переговорами.

Предоставить помощь в урегулировании по иранской ядерной программе Тегерану готова российская сторона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу"

– представитель Кремля

При этом, обратил внимание Песков в интервью IRNA, работа над урегулированием по ядерной программе Исламской Республики должны вестись только через переговоры: пресс-секретарь российского лидера уверен, что дипломатические методы дадут результат, если все участники проявят политическую волю.

Он также уточнил, что ядерная программа ИРИ уже становилась темой для обсуждения президентов России и США: Владимир Путин и Дональд Трамп коснулись ее в ходе недавнего телефонного разговора. В то же время, добавил, Песков, приоритет во время этой беседы был отдан такому вопросу, как нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном.

Помимо этого, представитель Кремля заверил, что старт российско-американских переговоров никоим образом не отразится на сотрудничестве России и Ирана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
570 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В аэропорту Торонто потерпел крушение пассажирский самолет Delta Airlines

В аэропорту Торонто потерпел крушение пассажирский самолет Delta Airlines

Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии

Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии

О завтрашних переговорах по Украине рассказал Ушаков

О завтрашних переговорах по Украине рассказал Ушаков

Уиткофф: США хотели бы мирно решить иранскую ядерную проблему

Уиткофф: США хотели бы мирно решить иранскую ядерную проблему

Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

В Москву готов приехать вице-президент США

В Москву готов приехать вице-президент США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы