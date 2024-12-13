Вестник Кавказа

Марокко стало безвизовым для граждан Казахстана

Марокко стало безвизовым для граждан Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана утвердили заключенное ранее соглашение с Марокко о безвизовом режиме. Граждане Казахстана могут до 30 дней находиться в Марокко без визы.

Соглашение о введении взаимного безвиза было подписано между Казахстаном и Марокко в сентябре прошлого года. Теперь документ утвержден правительством РК.

"Документ позволяет гражданам Казахстана и Марокко свободно пересекать границы каждой из стран без получения визы, если срок пребывания не превышает 30 дней в течение 180 дней"

– постановление правительства

Для путешествия срок действия паспорта должен составлять не менее трех месяцев.

Марокко находится на севере Африки, наиболее популярные у туристов города - Марракеш и Касабланка.

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