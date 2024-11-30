Вестник Кавказа

Паспорт Казахстана стал сильнее за год

Паспорт Казахстана стал сильнее за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Паспорт Казахстана на две строчки поднялся в рейтинге сильнейших паспортов мира. Первое место глобального рейтинга занимает паспорт ОАЭ.

В рейтинге самых сильных паспортов мира (Global Passport Power Rank) Казахстан поднялся на две строчки - с 54-й в 2024 году на 52-ю в 2025 году.

Граждане Казахстана без виды могут посетить 46 стран, «почти без визы», то есть с получением визы на границе по прибытии им доступны еще 50 стран мира. Оформлять визу заранее держателям паспорта Казахстана нужно в 102 страны. Республика улучшила свои позиции в рейтинге с прошлого года на две позиции.

При этом самыми сильными паспортами мира в 2025 году стали паспорт Объединенных Арабских Эмиратов и паспорт Испании. Третье место делят страны Евросоюза: Франция, Германия, Италия, Финляндия и другие.

Грузия занимает 31-е место, Россия и Турция разделили 37-у строчку, Беларусь стала 53-й, Азербайджан - 58-е место, Армения - 62-е, Узбекистан - 68-е.

Самыми слабыми паспортами, согласно рейтингу в котором 95 строчек, стали паспорт Сомали, Ирака, Афганистана и Сирии.

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