Вестник Кавказа

Токаев обозначил важность стратегического партнерства с Россией

Токаев обозначил важность стратегического партнерства с Россией
© Фото: сайт Аккорда
Владимир Путин – политик с большим опытом, который осознает особенность Казахстана и его значимость, отметил Касым-Жомарт Токаев. Он также подчеркнул важность укрепления дружбы с Москвой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в диалоге с журналистами назвал президента РФ Владимира Путина политиком с опытом и отметил, что он отлично понимает особенность Казахстана и его значимость.

«Президент Путин - опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества»

- Касым-Жомарт Токаев

Он также оценил недавний визит российского лидера в казахстанскую столицу. С его слов, разговор в неформальной обстановке дал возможность укрепить взаимопонимание по поводу важных проблем партнерства двух стран и обстановки в мире.

«Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией»

- Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркнул, что Владимир Путин совершил в Казахстан свыше 30 визитов. Благодаря этому лидеры стран находятся в постоянном контакте, что способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, Россию и Казахстан объединяет одна из самых длинных непрерывных сухопутных границ, добавил Токаев.

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