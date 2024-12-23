Путин и Токаев обсудили трагедию под Актау

Президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым, передали в Кремле. Они выразили взаимные соболезнования в связи с крушением самолета Азербайджанских авиалиний рядом Актау и договорились быть на связи по вопросу трагедии.
«Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане»
- Кремль
Комиссия, созданная правительством Казахстана, воспользуется помощью международных экспертов из Азербайджана, России и Бразилии в расследовании причин и обстоятельств крушения воздушного судна, подчеркнул Токаев. В течение диалога стороны подтвердили, что оно будет прозрачным и объективным.
Также Путин и Токаев договорились быть в контакте по поводу дальнейших развитий отношений России и Казахстана.