Азербайджан засыпало февральским снегом

Сегодня утром большая часть Азербайджана оказалась укрыта после длительного сильного февральского снегопада, который продолжался всю ночь, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Максимальная высота снежных сугробов была зафиксирована в Лерике на юге страны: здесь на земле образовалась снежная шапка высотой до 62 см, снег лег и в Баку и на Апшероне, хотя снежный покров в столице был намного меньше – до 1 см, передает Sputnik Азербайджан.
В Ярдымлы образовались снежные сугробы высотой 17 см, в Губинском районе страны, в селении Грыз - 19 см, на западе республики в Кельбаджаре выпало 10 см снега, в Шуше - 8 см, в Лачине и Халтане - 7 см, в Загатале - 6 см.
Также на территории страны бушевал сильный ветер, а на море – шторм: высота волн на Каспийском море в районе станции "Нефтяные камни" достигла 3,6 м.
Вслед за снегом ударил мороз, и если в столице температура воздуха составила оокло ноля, то в горных районах страны она опустилась до 14-19 градусов мороза.