Вестник Кавказа

Азербайджан засыпало февральским снегом

Азербайджан засыпало февральским снегом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня практически по всему Азербайджану выпал снег: при этом в некоторых районах Баку и Абшерона высота снежного покрова составила 1 сантиметр, а вот на юге страны высота снежных сугробов превысила 60 сантиметров.

Сегодня утром большая часть Азербайджана оказалась укрыта после длительного сильного февральского снегопада, который продолжался всю ночь, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Максимальная высота снежных сугробов была зафиксирована в Лерике на юге страны: здесь на земле образовалась снежная шапка высотой до 62 см, снег лег и в Баку и на Апшероне, хотя снежный покров в столице был намного меньше – до 1 см, передает Sputnik Азербайджан.

В Ярдымлы образовались снежные сугробы высотой 17 см, в Губинском районе страны, в селении Грыз - 19 см, на западе республики в Кельбаджаре выпало 10 см снега, в Шуше - 8 см, в Лачине и Халтане - 7 см, в Загатале - 6 см.

Также на территории страны бушевал сильный ветер, а на море – шторм: высота волн на Каспийском море в районе станции "Нефтяные камни" достигла 3,6 м.

Вслед за снегом ударил мороз, и если в столице температура воздуха составила оокло ноля, то в горных районах страны она опустилась до 14-19 градусов мороза.

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