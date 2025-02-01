Сезонные простудные заболевания в России продолжают рост

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о росте заболеваемости ОРВИ за минувшую неделю, согласно которым страну атакуют ОРВИ и грипп, а вот число заболевших коронавирусом неуклонно идет на убыль.

Грипп и ОРВИ в России не сдаются: число заболевших сезонными простудными заболевании в стране за последнюю неделю выросло на 7,7%, а коронавирусной инфекцией, наоборот, снизилась на 8,3%, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тыс"

- Роспотребнадзор

При этом в 49 российских регионах отмечается превышение среднероссийского показателя, а в 30 субъектах за неделю на треть выросло количество госпитализаций, уточнили в ведомстве, передает РИА Новости.

В 34 регионах на карантин закрыты 267 школ, те же меры предприняты в отношении в и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах, отметили в пресс-службе.

А вот число заболевших коронавирусом неуклонно идет на убыль – болезнь поразила лишь 6,5 тысчеловек, что на 8,3% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.