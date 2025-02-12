Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 1,4 раза в КЧР

Грипп и ОРВИ широко распространяются по Карачаево-Черкесии, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Эпидпорог превышен уже на треть. Быстрее всего заражаются дети до 14 лет.

Жители КЧР все чаще и чаще болеют ОРВИ и гриппом, рассказали в местном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, за неделю с 10 по 16 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась выше эпидпорога на 33%. В общей сложности за эти семь дней заболели 1035 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что прирост числа заболевших достиг 43%. Активнее всего инфекции распространяются среди детей, возраст которых не превышает 14 лет.

Среди населения в возрасте 15 лет и старше эпидпорог превышен на 31%. У дошкольников с трех до шести лет показатель составляет 27%.