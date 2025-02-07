Вестник Кавказа

Школы и детские сады Северной Осетии частично закрыты из-за ОРВИ

Школы и детские сады Северной Осетии частично закрыты из-за ОРВИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии возросла заболеваемость ОРВИ. На фоне текущей эпидобстановки на карантин закрыты почти 40 образовательных учреждений для детей.

Из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в Северной Осетии закрыта часть школ и детсадов, сообщила на своей странице в соцсети глава Минобразования региона Элла Алибекова.

 В детских садах заболеваемость ОРВИ достигла уровня 19%, в школах – 16%. В связи с этим временно закрыты 27 детских садов и 11 школ в республике.

За ситуацией с заболеваемостью среди детей следят Минобрнауки совместно с Роспотребнадзором, добавила министр. В ведомстве выступили с призывом к родителям обращаться к медикам при обнаружении у детей первых признаков простуды.

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