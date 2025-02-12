ДТП парализовало движение на трассе возле Невинномысска

Авария с участием нескольких фур произошла на трассе Ставрополье. В настоящее время движение там ограничено.
В Ставропольском крае из-за ДТП перекрыли часть трассы в районе Невинномысска. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Авария с участием двух большегрузов случилась сегодня около четырех часов назад.
"Сегодня с 14:30 на 246 км федеральной автодороги "Кавказ" во время движения у грузовика DAF произошла поломка сцепного устройства, из-за чего полуприцеп отделился от тягача. Следовавший в попутном направлении грузовик SKANIA столкнулся с отцепившимся полуприцепом"
– Госавтоинспекция Ставрополья
В результате ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем одной из фур. Его отвезли в больницу. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.