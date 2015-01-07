Вестник Кавказа

Посольство Азербайджана открылось в Дамаске

Посольство Азербайджана открылось в Дамаске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После 13-летнего перерыва в столице Сирии заработало диппредставительство Азербайджана. Это знаменует качественно новый этап в отношениях двух стран.

Посольство Азербайджана в Сирии возобновило работу спустя 13 лет перерыва, рассказали в азербайджанском МИД.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, временный поверенный в делах посольства уже находится в Дамаске и начал работать.

"Этот важный шаг знаменует начало качественно нового этапа дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией, создавая возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах"

- МИД Азербайджана

Азербайджан поддерживает установление прочного мира и стабильной обстановки в Сирии, отметили в азербайджанском МИД. В переходный период диппредставительство страны будет активно сотрудничать с новыми властями Арабской республики для укрепления двусторонней связи.

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