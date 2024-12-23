Посольство Азербайджана снова откроется в Сирии в кратчайшие сроки

В Сирии в ближайшее время вернется к работе посольство Азербайджана, стало известно в ходе визита в САР замглавы МИД Азербайджана Ялчина Рафиева.
Азербайджанский дипломат встретился с главой МИД сирийского переходного правительства Асадом Хасаном Аш-Шибани.
На встрече азербайджанская сторона передала поздравления руководства АР в связи с новым этапом стабильности Сирии и благополучия ее народа, а также в связи с приходом к власти народных представителей.
Было сказано, что Азербайджан и Турция находятся рядом с Сирией на новом важном для нее этапе.
Азербайджанская сторона заявила, что окажет поддержку в процессе восстановления САР, как в плане гуманитарной помощи, так и на дипломатическом уровне. В частности, отметил Рафиев, опыт Азербайджана по восстановлению и созиданию, полученный на деоккупированных территориях, может быть использован и в ходе восстановления Сирии.
Во время беседы ее участники достигли договоренности об открытии новой страницы в давно не существующих отношениях между странами, при этом стремясь к сотрудничеству и дружбе.
В связи с этим азербайджанская сторона сообщила сирийской о том, что спустя 12 лет посольство АР в Дамаске планирует вернуться к работе в максимально сжатые сроки.
В заключение встречи главу МИД Сирии пригласили посетить Азербайджан, чтобы укрепить вновь установленные отношения. Аш-Шибани с удовольствием принял озвученное приглашение, а также подчеркнул, что представителей Азербайджана будут рады регулярно видеть в Сирии.