Посольство Азербайджана снова откроется в Сирии в кратчайшие сроки

Азербайджанское посольство в Сирии, прекратившее работу 12 лет назад, снова начнет действовать, и уже скоро – в Баку намерены открыть его как можно скорее, заявил замглавы МИД АР Ялчин Рафиев.

В Сирии в ближайшее время вернется к работе посольство Азербайджана, стало известно в ходе визита в САР замглавы МИД Азербайджана Ялчина Рафиева.

Азербайджанский дипломат встретился с главой МИД сирийского переходного правительства Асадом Хасаном Аш-Шибани.

На встрече азербайджанская сторона передала поздравления руководства АР в связи с новым этапом стабильности Сирии и благополучия ее народа, а также в связи с приходом к власти народных представителей.

Было сказано, что Азербайджан и Турция находятся рядом с Сирией на новом важном для нее этапе.

Азербайджанская сторона заявила, что окажет поддержку в процессе восстановления САР, как в плане гуманитарной помощи, так и на дипломатическом уровне. В частности, отметил Рафиев, опыт Азербайджана по восстановлению и созиданию, полученный на деоккупированных территориях, может быть использован и в ходе восстановления Сирии.

Во время беседы ее участники достигли договоренности об открытии новой страницы в давно не существующих отношениях между странами, при этом стремясь к сотрудничеству и дружбе.

В связи с этим азербайджанская сторона сообщила сирийской о том, что спустя 12 лет посольство АР в Дамаске планирует вернуться к работе в максимально сжатые сроки.

В заключение встречи главу МИД Сирии пригласили посетить Азербайджан, чтобы укрепить вновь установленные отношения. Аш-Шибани с удовольствием принял озвученное приглашение, а также подчеркнул, что представителей Азербайджана будут рады регулярно видеть в Сирии.