Вестник Кавказа

Турецкое консульство заработает в сирийском Алеппо

Турецкое консульство заработает в сирийском Алеппо
© Фото: официальный сайт президента Турции
Турция в скором времени планирует открыть дипломатическую миссию и в сирийском Алеппо – Анкара будет поддерживать новые власти Сирии во всех их начинаниях, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в парламенте страны, заявил, что в скором времени заработает турецкое генконсульство в Алеппо, а Анкара продолжит поддерживать новые власти Сирии.

"Мы возобновили работу нашего посольства в Дамаске и скоро открываем наше генеральное консульство в Алеппо. Мы видим, что лидер новой администрации Сирии очень хорошо руководил процессом смены власти, и его умеренность и конструктивность были оценены"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер заверил, что власти Турции будут поддерживать Сирию во всем, что ей будет необходимо: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли, чтобы Сирия восстановилась, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Также он отметил, что единственная цель Турции при этом - обеспечение мира, спокойствия и стабильности во всем регионе.

Турецкий лидер тем не менее отметил решимость властей положить конец деятельности террористической организации РКК в регионе.

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