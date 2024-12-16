Турция усиливает позиции в Сирии

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Турция с самого начала поддерживала оппозицию и согласился на борьбу с курдскими боевиками вместе с турецкими войсками.

Пока европейские страны соревнуются друг с другом в том, а кто раньше отправит делегацию в Сирию или откроет посольство в Дамаске, Турция делает ход конем. Накануне в Дамаск прибыл министр иностранных дел, а в прошлом глава турецкой разведки (MIT) Хакан Фидан. До него в сирийскую столицу успел прибыть действующий глава MIT Ибрагим Калын - помолившись в мечети Омейядов, он установил с новыми властями первый контакт. Визит же Фидана стал более комплексным и всеобъемлющий.

В центре внимания находились переговоры Фидана с лидером постасадовской Сирии Ахмедом аш-Шараа (под псевдонимом Мухаммед аль-Джулани руководившим запрещенной в России террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"). Среди целей своего визита он обозначил согласование переустройства сирийского государства.

В разговоре с аш-Шараа турецкий министр отметил, что Анкара готова оказать любую поддержку в восстановлении государственных институтов: "Как Турция мы готовы передать наш опыт в области реформирования государственных институтов, бизнеса. Наш президент дал необходимые указания на этот счет всем структурам". Но для успешного функционирования государства нужно обеспечить безопасность, верховенство закона и защиту национальных и конфессиональных меньшинств. "Необходимо создать инклюзивную администрацию, в которую войдут все религиозные и этнические группы", - заявил Фидан на встрече с сирийским лидером.

Наряду с организацией органов госвласти Турцию волнует и сирийская экономика. Анкара готова участвовать в восстановлении Сирии, но одних ее усилий недостаточно, особенно ввиду собственных экономических проблем и кризиса лиры. Фидан призвал международное сообщество "мобилизоваться" и помочь с восстановлением Сирии. "Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть как можно скорее отменены. Нужно, чтобы инвестиции, финансирование, инфраструктурные услуги, услуги здравоохранения и образования начали предоставляться как можно скорее", - подчеркнул он. Реконструкция Сирии, в свою очередь, нужна, "чтобы беженцы могли вернуться". В Турции на текущий день проживает около 3 млн сирийских беженцев, половина из которых - несовершеннолетние.

Еще одна тема, волнующая Фидана и президента Реджепа Тайипа Эрдогана - курдский сепаратизм и терроризм. Перед визитом Фидан предупредил, что Турция сделает все, что необходимо для борьбы с организацией "Сирийские демократические силы" (SDF). Она должна быть распущена усилиями новых властей в Дамаске, "но если этого не произойдет, то, конечно, мы должны будем защитить собственную безопасность", предупредил Фидан. За несколько дней до этого мировые СМИ сообщали о концентрации турецких войск на сирийской границе для проведения масштабной операции против SDF и YPG.

На встрече с аш-Шараа турецкий министр отметил, что их позиции по борьбе с терроризмом совпадают. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что РПК/YPG абсолютно нет места в Сирии. Эти террористические организации оккупируют земли сирийского народа и крадут его природные ресурсы. Я еще раз увидел, насколько сирийский народ полон решимости бороться против РПК/YPG. Эти группировки должны самораспуститься как можно скорее. Мы готовы самым решительным образом оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом", - сказал Фидан.

Говоря об угрозах целостности Сирии, он не забыл упомянуть Израиль. Последний пользуется сложившейся ситуацией, чтобы установить контроль над новыми сирийскими землями, заявил Фидан. Кстати, на последней пресс-конференции Владимир Путин назвал Израиль "главным бенефициаром" смены власти в Дамаске и уличил его в попытках аннексировать новые сирийские земли. Анкара с начала конфликта в Газе в октябре 2023 года находится в дипломатическом конфликте с Тель-Авивом, но из-за наличия буферных государств в лице Ливана и Сирии, турецкое руководство (в отличие от иранских прокси) с израильтянами не могло сойтись в бою. После смены власти в Сирии и усиления позиций Турции де факто границы Турции и Израиля соединились. Поэтому вероятность прямых столкновений выше. Радио "Голос Турции" со ссылкой на источники в Минобороны Турции передавало ранее, что если ЦАХАЛ будет поддерживать SDF, турки будут сбивать самолеты израильских ВВС в Сирии.

Однако, как ни странно, по оценкам Фидана, вероятность конфликта с Израилем выше не у Турции, а у потерявшего влияние в регионе Ирана. В интервью France 24 турецкий министр сказал, что не исключает войны Тегерана и Тель-Авива. "Вероятность конфликта существует. Единственное, что я знаю, это то, что иранцы не хотят такой войны, они не хотят большого конфликта. Мы встречаемся с нашими иранскими друзьями, и эту информацию я получаю непосредственно от них", - сказал он.

Поездку турецкого министра можно квалифицировать как попытку закрепить и развить усилившееся влияние в Сирии, однако новые власти арабской страны пока что и сами не против активизации северного соседа. Обозначив наступление "новой эры в Сирии" Ахмед аш-Шараа в своей речи подчеркнул, что Турция - близкая Сирии страна.

"Турция готова помочь Сирии в ее развитии. Турция, дружественная страна, поддерживала сирийский народ с самого начала революции. Сирия не забудет этого, и между двумя странами будут установлены стратегические отношения", - заявил он.

По словам аш-Шараа, с Фиданом он обсудил деятельность будущего правительства и подчеркнул исключительную роль государства в вопросах контроля оружия. "Оружие должно находиться только под контролем государства. Никакая группировка, кроме государства, не должна иметь оружия", - заявил он.

Далее он даже уточнил, кого имел ввиду: "Мы не можем смириться с наличием оружия в руках какой-либо группировки в регионах, находящихся под нашим властью или под контролем РПК/YPG". То есть позиции Турции и новой Сирии сходятся и вопросе курдов. Спустя пару дней после смены власти в Сирии курдские группировки на востоке страны начали поднимать новые флаги и демонстрировать свою лояльность аш-Шараа. На днях население Манбиджа, отбитого протурецкой Сирийской национальной армией (СНП) у SDF, обратилось к ХТШ с призывом установить контроль над городом. Однако, как видно из совместной пресс-конференции турецкого министра и сирийского лидера, хитрые попытки курдских боевиков провалились.

Визит Фидана стал важным шагом в проецировании турецкого влияния в Сирии. По заявлениям аш-Шараа складывается впечатление, что Турция действительно сейчас страна с наибольшим влиянием и возможностями в САР. Новые власти нуждаются во внешней поддержке, и Анкара ее готова безраздельно предоставить. Риторика лидера ХТШ в отношении соседней страны крайне дружелюбная. Для Эрдогана главным достижением визита его подчиненного является то, что он смог добиться от новых властителей Сирии согласия на ликвидацию SDF и YPG.

При этом, конечно, аш-Шараа будет стремиться диверсифицировать внешнюю политику. В Дамаске уже побывали делегации Франции, Великобритании и Германии. Арабские страны тоже устанавливают контакты. После турецкой делегации в президентском дворце в Дамаске приняли делегацию из богатой Саудовской Аравии. Разрушенной годами войны Сирии нужны деньги для восстановления, страны Персидского залива могут их предоставить, но для этого нужно снять санкции ЕС и США. Одним словом, конкуренция за Сирию будет только нарастать. И в свете израильской оккупации, не исключено, что аш-Шараа еще обратится к поддержке России, судьба военных баз которой пока неизвестна, и, возможно, даже Ирану.

Как скажется на позициях России усиление Турции, покажет время. Анкара пока что не пытается использовать свое преимущество для выдавливания Москвы из Сирии. Глава Минобороны Яшар Гюлер заявлял о том, что он не уверен, что Россия совсем скоро свернет свои опорные пункты в Тартусе и Латакии, а Фидан передал этот вопрос на усмотрение "сирийского народа". Несмотря на конкуренцию в регионе, Россия нужна Турции по целому ряду политических и экономических причин, поэтому портить отношения ради сиюминутной выгоды было бы для Анкары крайне невыгодно.