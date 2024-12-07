Вестник Кавказа

Фидан призвал обнулить санкционное давление на Сирию после Асада

Фидан призвал обнулить санкционное давление на Сирию после Асада
© Фото: сайт МИД Турции
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, посетив Дамаск, рассказал о срочной необходимости убрать все санкционные ограничения для Сирии, чтобы страна могла восстановиться в обозримой перспективе.

Сегодня в Дамаск с рабочим визитом прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан. После переговоров с текущим сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа он выступил с предложением к ООН и всем ее членам снять с Сирии все санкционные ограничения, наложенные на страну в годы правления президента Башара Асада и гражданской войны.

"Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть как можно скорее отменены"

– Хакан Фидан

Хакан Фидан пояснил, что без снятия санкций невозможно нормальное финансирование экономических и социальных проектов в Сирии, привлечение в страну инвестиций, строительство инфраструктуры и даже внешняя помощь в медицине и образовании.

Министр озвучил турецкое видение ближайшего будущего Сирии: мировое сообщество обязано помочь новым властям восстановить страну. В первую очередь этим должны заняться региональные государства. Конечная цель – полное возобновление нормальной жизни в Сирии, что включает в себя возвращение миллионов беженцев, живущих сегодня в Европе и Турции.

"Реконструкцию Сирии необходимо срочно начинать, чтобы беженцы могли вернуться"

– Хакан Фидан

Глава МИД Турции заверил мировое сообщество, что у аш-Шараа и консолидируемых им военно-политических сил есть твердый настрой на восстановление естественного хода жизни в Сирии, и призвал помочь им всем миром.

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