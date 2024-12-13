Вестник Кавказа

Эрдоган может съездить в Сирию после Фидана

Эрдоган может съездить в Сирию после Фидана
© Фото: Сайт президента Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может совершить поездку в Сирию после визита главы МИД Хакана Фидана. Об этом рассказали в турецком диппредставительстве в Дамаске.

Руководитель МИД Турции Хакан Фидан подтвердил свой визит в Сирию. После это может сделать президент Реджеп Тайип Эрдоган, рассказал журналистам временный глава посольства Анкары в Дамаске Бурхан Кероглу.

«После министра иностранных дел наш президент также думает посетить Дамаск»

- Бурхан Кероглу

Помимо этого, он надеется, что отношения двух стран станут более близкими.

До этого Эрдоган передал представителям СМИ, что Анкара поможет Сирии создать новые властные институты и подготовить обновленную конституцию, и подчеркнул, что от стабильности Дамаска будет зависеть стабильность всего Ближнего Востока.

Напомним, что Турция открыла посольство в Сирии 14 декабря после перерыва в 12 лет.

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