Вестник Кавказа

Азербайджанские дзюдоисты добыли пять медалей на домашнем турнире

Азербайджанские дзюдоисты добыли пять медалей на домашнем турнире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Азербайджана по дзюдо стала третьей на международном турнире в Баку. Спортсмены республики выиграли пять медалей разного достоинства.

Сборная Азербайджана по дзюдо выиграла пять медалей на домашнем турнире из серии Большого шлема, который состоялся в Баку. 

Спортсмены республики добыли пять медалей, одна из которых – высшего достоинства. Также борцы принесли в копилку национальной команды одну серебряную и три бронзовых медали. 

Награда высшей пробы на счету Зелима Цкаева. Цкаев одолел представителей Италии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. В финале он уложил на лопатки канадца Готье Драпо.  

Азербайджан вполне мог рассчитывать на еще одно золото, но Рашид Мамедалиев из-за травмы был вынужден сняться с финального поединка против японца Ишихары. 

Отметим, что Азербайджан занял на турнире третье место, уступив лишь Японии и Германии.

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