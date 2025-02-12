Азербайджанские дзюдоисты добыли пять медалей на домашнем турнире

Сборная Азербайджана по дзюдо стала третьей на международном турнире в Баку. Спортсмены республики выиграли пять медалей разного достоинства.

Сборная Азербайджана по дзюдо выиграла пять медалей на домашнем турнире из серии Большого шлема, который состоялся в Баку.

Спортсмены республики добыли пять медалей, одна из которых – высшего достоинства. Также борцы принесли в копилку национальной команды одну серебряную и три бронзовых медали.

Награда высшей пробы на счету Зелима Цкаева. Цкаев одолел представителей Италии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. В финале он уложил на лопатки канадца Готье Драпо.

Азербайджан вполне мог рассчитывать на еще одно золото, но Рашид Мамедалиев из-за травмы был вынужден сняться с финального поединка против японца Ишихары.

Отметим, что Азербайджан занял на турнире третье место, уступив лишь Японии и Германии.