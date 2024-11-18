Экологическая катастрофа сплотила студентов Кубани

Студенчество Краснодарского края объединила в трудовые отряды, в которых насчитывается более 14 тысяч человек, общая работа по ликвидации последствий экологической катастрофы с разливом мазута на Черноморском побережье.

Студенческие трудовые отряды Краснодарского края объединили более 14 тыс человек, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Студенческие отряды дают отличную возможность молодым людям получить свой первый трудовой опыт, сделать важный шаг для дальнейшей профессиональной жизни"

- Вениамин Кондратьев

Главным фактором того, что студенты края объединились в отряды, стало то, что многие из них участвовали в ликвидации последствий различных ЧС, в том числе и на береговой линии Анапы, добавил Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Всего в крае сейчас сформированы 344 студенческих трудовых отрядов, они объединяют студентов и по сферам: это педагогические, сельскохозяйственные, железнодорожные, производственные, строительные и другие объединения, сообщили в пресс-службе администрации края.