Вестник Кавказа

Разлив мазута не помешает росту турпотока на курорты Кубани – РСТ

Разлив мазута не помешает росту турпотока на курорты Кубани – РСТ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристов в Краснодарском крае этим летом будет больше, несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепродуктами. В 2024 году регион посетило на 7% больше туристов, чем годом ранее.

Краснодарский край, несмотря на ситуацию с нефтяным разливом, может рассчитывать на увеличение потока отдыхающих, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Думаю, что все равно будет рост по итогу. Краснодарский край прошлый год закончил (с ростом турпотока) на 7%, Сочи - плюс 5%. Аэропорт в Сочи, поезда тоже идут туда, как и трасса М-4. Меньше не будет, сомнений нет"

– Барзыкин

По его мнению, без туристов не останется даже самый пострадавший курорт – Анапа.

Пляжный отдых, напомнили в РСТ, возможен летом не только на черноморском побережье, но и на Азовском и Каспийском морях, а также на Балтике в Калининградской области.

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