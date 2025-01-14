Мазут добрался до Азовского моря

На береговой линии Азовского моря на Кубани обнаружили следы нефтепродуктов. Сейчас убрано 150 кг загрызенного мазутом песка и грунта в Славянском районе.
Пятна мазута нашли на пляжах Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края. Из-за этого спасателям пришлось расширить зоны наблюдений до 265 км, рассказали в краевом оперштабе.
"В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов – небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами"
- оперштаб Краснодарского края
На данный момент очищено 6 км береговой линии. Спасатели и добровольцы собрали свыше 150 кг замазученного грунта и песка. В работах участвуют 65 человек и 7 единиц спецтехники.