Вестник Кавказа

Мазут добрался до Азовского моря

Мазут добрался до Азовского моря
© Фото: оперштаб Краснодарского края
На береговой линии Азовского моря на Кубани обнаружили следы нефтепродуктов. Сейчас убрано 150 кг загрызенного мазутом песка и грунта в Славянском районе.

Пятна мазута нашли на пляжах Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края. Из-за этого спасателям пришлось расширить зоны наблюдений до 265 км, рассказали в краевом оперштабе.

"В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов – небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами"

- оперштаб Краснодарского края

На данный момент очищено 6 км береговой линии. Спасатели и добровольцы собрали свыше 150 кг замазученного грунта и песка. В работах участвуют 65 человек и 7 единиц спецтехники.

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