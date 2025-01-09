Рыбу из Черного и Азовского морей проверит Россельхознадзор

Из Черного и Азовского морей после разлива мазут взяты пробы рыбы. Россельхознадзор усилил проверки качества продукции.

Контроль за качеством рыбы из Черного, а также Азовского моря усилен на фоне разлива нефтепродуктов, специалистами взяты пробы рыбы в различных регионах.

"Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе - где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки"

– Россельхознадзор

Взяты пробы камбалы из Азовского моря в Херсонской области, пиленгаса и замороженной тюльки в Керчи. Также проверены на безопасность будут ставрида и хамса, выловленные и замороженные судами в Черном море и черноморская хамса, найденная выброшенной на берегу моря.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре привел к загрязнению акватории, ликвидация последствий ЧС ведется в Крыму и Краснодарском крае.

В районе Анапы планируется построить госпиталь для дельфинов, пострадавших от загрязнения. Также активно ведется реабилитация птиц, очищенных от мазута.