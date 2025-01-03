Вестник Кавказа

Мазут из танкера в Черном море хотят выкачать до конца месяца

Мазут из танкера в Черном море хотят выкачать до конца месяца
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Конец января – такой срок окончания работ по откачке нефти из кормы затонувшего в Керченском проливе танкера назвали в Краснодарском крае. Рядом с ним уже выстроили заграждения, которые защитят пространство от шторма и позволят качественно выполнить работы.

Откачку нефтепродуктов из танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском заливе, планируют завершить к концу текущего месяца. В данный момент почти закончена обваловка кормы, рассказали в кубанском оперштабе.

Сегодня место крушения навестили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

"Как сообщил министр, специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков"

- оперштаб Краснодарского края

Также специалисты продолжают сбор мазута в море. У кормы судна создали боновые ограждения. Следы нефтепродуктов устраняют при помощи баржи и рук спасателей.

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