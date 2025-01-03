Мазут из танкера в Черном море хотят выкачать до конца месяца

Откачку нефтепродуктов из танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском заливе, планируют завершить к концу текущего месяца. В данный момент почти закончена обваловка кормы, рассказали в кубанском оперштабе.
Сегодня место крушения навестили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
"Как сообщил министр, специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков"
- оперштаб Краснодарского края
Также специалисты продолжают сбор мазута в море. У кормы судна создали боновые ограждения. Следы нефтепродуктов устраняют при помощи баржи и рук спасателей.