Вестник Кавказа

Севастопольский Фиолент обеспечат дополнительной энергией

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Севастополя обеспечат электроэнергией жителей мыса Фиолент, установив на снабжающей его подстанции дополнительные дизельные генераторы. Цель этого – чтобы отключения энергии не превышали двух часов.

Отключения света на мысе Фиолент в 16 км от Севастополя продолжаются, и выдерживать график веерных отключений на нем у 102-й ФГУП ПЭС, обслуживающей этот массив, получается не всегда, посетовал в своем Telegram-канале глава города федерального значения Михаил Развожаев.

"Правительство Севастополя предпринимает все возможные меры, чтобы помочь с энергообеспечением района. Сейчас у нас задействованы пять дизель-генераторов; провели переговоры с МГТЭС (Россети), сегодня в помощь 102 ПЭС получит еще два генератора по 1 МВт. Также в круглосуточном режиме задействованы все силы территориальной энергосети"

- Михаил Развожаев

Еще одно важное новшество - сформирована рабочая группа, которая изучает ситуацию на месте – она вычисляет слабые места в местной энергосети и фиксирует дома со сверхнормативным потреблением электроэнергии, по итогам работы которой будет разработан план действий для комплексного решения проблемы. Он будет учитывать и тарифное регулирование, и организацию электроснабжения Фиолента в целом, отметил градоначальник.

Нужно обеспечить, чтобы отключения света на любом участке не превышали двух часов, а также своевременно информировать севастопольцев об изменении графиков временного отключения, добавил Развожаев.

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