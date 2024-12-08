Грузия разрешила корабли НАТО в своих водах

Власти Грузии дали "добро" на появление кораблей, принадлежащих Североатлантическому альянсу, в территориальных водах своей страны. Разрешение дано в преддверии учений НАТО в Крцаниси.

Корабли НАТО смогут заходить в воды, принадлежащие Грузии, соответствующее разрешение подписал сегодня глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

"Выдать разрешение подразделению или/и плавательному средству командования сил объединенного командования НАТО на вход на морскую территорию Грузии, внутренние территориальные воды, открытые порты и стоянку на рейде"

– документ

Согласно бумагам, корабли альянса смогут заходить в грузинские воды с первого марта нынешнего. Разрешение останется в силе в течение года и будет действовать до первого марта будущего года.

Напомним, учения Грузия-НАТО стартуют 28 апреля, они будут проходить полторы недели – до 8 мая. Место проведения мероприятий – база в Крцаниси.