Вестник Кавказа

Машина сорвалась с обрыва в Дагестане – водитель погиб

Машина сорвалась с обрыва в Дагестане – водитель погиб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла в понедельник в Дагестане. Автомобиль на горной дороге упал с обрыва. Машина обрушилась с высоты порядка 25 м. К несчастью, водитель не выжил.

Горное ДТП случилось сегодня вечером в Дагестане, рассказали в республиканском МВД.

Трагедия произошла примерно в 17.30 мск. Автомобиль ВАЗ-21074 ехал дороге "Дербент-Хучни-Хив". Его водитель, житель Табасаранского района, мужчина 36 лет, в какой-то момент не справился с управлением.

В результате машина покинула проезжую часть и упала в обрыв. До земли она пролетела расстояние около 25 м.

Водитель получил тяжелые травмы. Его успели отвезти в больницу, но там он умер.

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