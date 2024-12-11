Вестник Кавказа

Воздух в Ташкенте стал намного грязнее

Эркин Абдулахатов
© Фото: пресс-служба Гидрометеорологического научно-исследовательского института
Ташкент перестал проветриваться – причина в том, что довольно сильные ветра в узбекской столице прекрасно справлялись с оборотом воздушных масс, однако в последнее время они стали значительно слабее.

Качество воздуха в Ташкенте стало значительно хуже – это связано с уменьшением скорости ветра, рассказал руководитель лаборатории Гидрометеорологического научно-исследовательского института, климатолог Эркин Абдулахатов.

"В прошлом веке средняя скорость ветра в Ташкенте составляла 1,7 м/с, в 1981–2010 годах она снизилась до 1,4 м/с, а за последние пять лет упала до 1,3 м/с"

- Эркин Абдулахатов

Последние 45 лет ветер в столице большей частью дул с северо-востока, что создавало устойчивую циркуляцию воздуха. Однако в последнее время эта схема изменилась, и город стал накапливать пылевые частицы, пояснил эксперт, передает Podrobno.uz.

Еще один фактор неблагоприятной экологической обстановки - активное строительство и сокращение зеленых насаждений, которое затрудняет движение воздушных масс. В результате этого город аккумулирует пыль, а это ухудшает качество воздуха, – отметил Абдулахатов.

Это стало особенно заметно с 2016 по 2023 год – в столице вдвое выросла площадь застройки, а вот количество зеленых зон в ней сильно уменьшилось, что привело к появлению "островов тепла" – районов с повышенной температурой, добавил специалист.

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