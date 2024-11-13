Профессия — режиссер: Лана Гогоберидзе

Лана Гогоберидзе родилась в семье первой в Грузии женщины-кинорежиссера и с юности хотела снимать кино, однако в эту профессию пришла не сразу. Расскажем, как прошло ее детство, где и у кого училась Гогоберидзе, какие фильмы снимала и какие награды получала.

Каким было детство Ланы Гогоберидзе?

Лана Гогоберидзе родилась 13 октября 1928 года в Тбилиси. Ее отец — Леван Гогоберидзе — был государственным и партийным деятелем, мать — Нуца Гогоберидзе — первой в Грузии женщиной-кинорежиссером. В декабре 1936 года отец Ланы был арестован, через три месяца расстрелян. В марте 1954-го его посмертно реабилитировали. Нуцу Гогоберидзе как члена семьи изменника Родины арестовали в конце 1937-го и приговорили к десяти годам ссылки. Лана сначала попала в детский дом, а потом ее забрали родственники.

Спустя десять лет, когда моя мама вернулась, прошло много времени, прежде чем я смогла просто произнести слово "мама". Я не могла это сказать, и когда я это сказала, это означало, что в моей жизни вновь появилась мать

— Гогоберидзе.

Как филолог Гогоберидзе стала режиссером?

После окончания школы Лана поступила на режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели, училась на курсе Георгия Товстоногова. После его отъезда в Москву Гогоберидзе ушла из института и стала студенткой филологического факультета Тбилисского государственного университета, специализировалась на английской и американской литературе. В 1950 году она окончила университет, в 1954-м защитила кандидатскую диссертацию, через год опубликовала монографию "Уолт Уитмен". Гогоберидзе переводила на грузинский язык его поэзию, а также произведения Рабиндраната Тагора, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Беллы Ахмадулиной, Шарля Бодлера, Гийома Аполлинера. Ее тетя — литератор Елена Гогоберидзе — дружила с Анной Ахматовой и Борисом Пастернаком, так Лана познакомились с ними и начала переводить их поэзию. Однако Гогоберидзе по-прежнему хотела заниматься режиссурой — в 1959 году она окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие фильмы поставила Гогоберидзе?

В конце 1950-х на киностудии "Грузия-фильм" Гогоберидзе сняла несколько документальных картин, а в 1961-м поставила первый художественный фильм "Под одним небом". Через четыре года на экраны вышла ее следующая работа — экранизация повести Нодара Думбадзе "Я вижу солнце". Своим самым недооцененным фильмом Гогоберидзе считает "Рубежи", снятый в 1970 году: он "был жутко, очень плохо принят цензурой", практически "вообще запрещен".

Потом его как-то показали в Италии, где он имел очень большой успех

— режиссер.

Более удачно сложилась судьба картины "Когда зацвел миндаль": на VI Всесоюзном кинофестивале в 1973 году за нее Гогоберидзе была удостоена премии как лучший режиссер. В 1975-м она поставила комедию "Переполох", в которой одну из главных ролей сыграла Софико Чиаурели. Сотрудничество режиссера и актрисы продолжилось в фильме "Несколько интервью по личным вопросам". В 1979 году эту картину отметили главными призами на XII Всесоюзном кинофестивале и международном кинофестивале в Сан-Ремо, а в 1980-м Гогоберидзе в числе других создателей "Нескольких интервью по личным вопросам" стала лауреатом Государственной премии СССР.

Драма "День длиннее ночи" вышла на экраны в 1984 году и на XVII Всесоюзном кинофестивале получила специальный диплом жюри. Через три года Гогоберидзе сняла фильм "Круговорот", принесший ее приз за режиссуру на международном кинофестивале в Токио и другие награды. О своих работах режиссер говорит так:

Каждый фильм — это осколок моей жизни, и это действительно так. В них частица моей судьбы от детских воспоминаний до дальнейших реальных событий.

Во многом автобиографична и драма "Вальс на Печоре", поставленная в 1992 году. В центре сюжета — история семьи "врага народа": дочь репрессированных в 1937 году родителей оказывается в детском доме.

Гогоберидзе — педагог, депутат и дипломат

В 1970-х годах Гогоберидзе преподавала на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве, в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели, а в 1988-м стала директором "Грузия-фильма".

В начале 1990-х режиссер оставила кино и занялась политикой. "В непростой переходной момент, когда Грузия обрела независимость, невозможно было не включиться в политический процесс" — Гогоберидзе.

В октябре 1992 года ее избрали депутатом парламента, после выборов в ноябре 1995-го Гогоберидзе продолжила работу в законодательном органе. В 1999-2004 годах она находилась на дипломатической службе: была послом в Совете Европы, а также руководила диппредставительством во Франции и представляла Грузию в ЮНЕСКО.

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Возвращение в кино

В кино Гогоберидзе вернулась в 2019-м, сняв фильм "Золотая нить". Интересна история картины, которую она завершила в прошлом году. Много лет режиссер искала фильмы матери — они нашлись в Госфильмофонде России. Вместе со своей дочерью — актрисой и режиссером Нуцей Алекси-Месхишвили (также известной под псевдонимом Саломе Алекси) Гогоберидзе занималась восстановлением этих кинолент, проводила их показы. А потом появился документальный фильм "Мать и дочь, или Ночь никогда не бывает совсем темной", в который вошли семейные архивные материалы, фотографии, фрагменты из картин Нуцы и Ланы Гогоберидзе и Нуцы Алекси-Месхишвили. Его премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале нынешнего года, а после фестиваля в одном из берлинских кинотеатров прошла ретроспектива работ Гогоберидзе в честь ее 95-летия.

Какие награды есть у Гогоберидзе?

Звание народной артистки Грузии Гогоберидзе присвоили в 1979 году, а в 1986-м она была удостоена ордена Дружбы народов.

В октябре 2013 года в Грузии отмечали 85-летие режиссера: она получила высшую награду министерства культуры "Жрец искусства", в Тбилиси была открыта ее именная звезда. В 2018 году Гогоберидзе присвоили звание почетного гражданина Тбилиси, а в 2021-м наградили французским орденом искусств и литературы.