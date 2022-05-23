Профессия — режиссер: Георгий Данелия

Первый фильм, снятый Георгием Данелией, завоевал главный приз на международном кинофестивале в Карловых Варах. За успешным дебютом последовали другие картины, принесшие режиссеру известность. Расскажем о том, как он учился на Высших режиссерских курсах, какие награды получал и какие замыслы не смог осуществить.

Детство в Тбилиси и Москве

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси, вскоре его семья переехала в Москву. Мери Анджапаридзе, мать будущего режиссера, с конца 1930-х работала вторым режиссером на "Мосфильме", поэтому у них дома часто бывали Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко, другие известные режиссеры. Каждое лето Георгий с матерью ездил в Тбилиси к своей знаменитой тете — актрисе Верико Анджапаридзе, и это время он вспоминал как "самые счастливые дни" своего детства.

Со мной вместе росли мои братья Рамаз Чиаурели, Темур Анджапаридзе и моя младшая любимая сестренка Софико Чиаурели. Эти тбилисские впечатления были самыми яркими

— режиссер.

Как архитектор Данелия стал режиссером?

Окончив школу, Георгий поступил в Московский архитектурный институт и учился, по собственному признанию, "без особых провалов и достижений". Диплом он получил в 1955 году и по распределению попал в Государственный институт проектирования городов. Работать "там было очень скучно": надо было планировать, "как будет выглядеть город через 25 лет", а "города сами по себе строились, вне зависимости от этого плана", объяснял Данелия.

В 1956 году он случайно увидел в газете объявление о наборе на Высшие режиссерские курсы, открывшиеся на "Мосфильме", прошел собеседование, оказался в числе 14 поступивших и начал учиться под руководством Михаила Калатозова. В 1958-м Данелия вместе Шухратом Аббасовым, будущим директором киностудии "Узбекфильм" и народным артистом СССР, снял первый фильм — курсовую короткометражку "Васисуалий Лоханкин" по мотивам одной из глав "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, а его дипломной работой стала 13-минутная картина "Тоже люди" — экранизация отрывка из "Войны и мира" Льва Толстого.

Самые известные фильмы Данелии

Курсы Данелия окончил в 1959 году и стал штатным сотрудником "Мосфильма". Первую полнометражную картину — мелодраму "Сережа" — он снял с Игорем Таланкиным. Дебют оказался удачным: он был признан лучшим фильмом 1960 года по версии журнала "Советский экран", получил "Хрустальный глобус" — Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах, демонстрировался на других международных кинофестивалях. Режиссер признавался, что следующую картину "снимать было страшно":

Хотелось такого же успеха, призов на фестивале, статей в газетах.

Однако вскоре он понял: "не надо думать о результатах" — нужно "снимать то, что самому нравится и за что потом не будет стыдно".

Я шагаю по Москве

Известность Данелии принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве". Премьера состоялась в апреле 1964 года, через месяц картина стала участницей Каннского кинофестиваля и наряду с фильмами других молодых режиссеров была отмечена почетным упоминанием в решении жюри: "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях".

Тридцать три

Непростой оказалась судьба фильма "Тридцать три", который Данелия снял в 1965 году: он вышел в прокат, но вскоре был положен "на полку". При этом кинолента "время от времени появлялась на экранах — в клубах, в воинских частях и даже в кинотеатрах на окраинах Москвы": поэтому "в застойные семидесятые почти все умудрились посмотреть мой сверхзакрытый фильм на экране", рассказывал режиссер.

Не горюй!

Роман французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен" Данелия знал с детства: это было любимое произведение его матери. В 1969 году режиссер сделал его вольную экранизацию — фильм "Не горюй!". На международном кинофестивале в аргентинском городе Мар-дель-Плата картина завоевала главный приз, а приз за лучшую мужскую роль достался Вахтангу Кикабидзе.

Совсем пропащий

Через четыре года Данелия снял его в фильме "Совсем пропащий" — экранизации романа Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна", а потом пригласил на главную роль в "Мимино".

Мимино

В 1977-м «Мимино» получил один из трех главных призов Московского международного кинофестиваля, а через год режиссер и исполнители главных ролей Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян стали лауреатами Государственной премии СССР.

Осенний марафон

"Осенний марафон" — следующий фильм Данелии — тоже завоевал много наград: "Золотую раковину" — главный приз международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, призы на международных кинофестивалях в Венеции и Берлине, Государственную премию РСФСР.

Кин-дза-дза!

В 1987 году на экраны вышла картина "Кин-дза-дза!", действие которой разворачивается на планете Плюк, а в речах персонажей встречаются слова из придуманного сценаристами чатланского языка. Ее называют самой необычной работой режиссера, и отзывы после премьеры были неоднозначными: одни кинокритики сочли "Кин-дза-дзу!" затянутой и перегруженной сюжетными линиями, другие — "тонкой и умной комедией", которая оказалась "недооцененной зрителями". На международном кинофестивале в Рио-де-Жанейро Данелия был отмечен специальным призом жюри "За изобразительную концепцию".

Народным артистом СССР режиссер стал в 1989 году, а за фильмы "Паспорт", "Настя" и "Орел и решка", созданные в первой половине 1990-х, получил Государственную премию России. В 2000 году на экраны вышла его трагикомедия "Фортуна", а потом Данелия вернулся к "Кин-дза-дзе!" и решил снять полнометражный анимационный ремейк. Он переписал сценарий: изменил профессии персонажей и перенес действие в XXI век. Мультфильм "Ку! Кин-дза-дза", в 2014 году получивший российскую кинопремию "Ника", оказался последней работой режиссера.

Невоплощенные замыслы Данелии

Режиссер признавался, что не успел снять все фильмы, которые хотел, но снимал только то, что хотел снимать, отмечая, что "ничего не снял по заказу".

В 1960-х он работал над сценарием по "Хаджи-Мурату" Льва Толстого, потом задумывался об экранизации гоголевских "Мертвых душ". По словам Данелии, "что-то не сложилось" и с экранизацией "12 стульев" Ильфа и Петрова. Много лет он вынашивал идею киноадаптации романа Джона Стейнбека "Зима тревоги нашей", но в итоге отказался от этой постановки. Наконец, как и многие другие режиссеры, Данелия мечтал об экранизации булгаковского "Мастера и Маргариты".

Скончался режиссер 4 апреля 2019 года в Москве, он похоронен на Новодевичьем кладбище.