Праздник 1 мая: почему мы отдыхаем в честь весны и труда?

Каждый год россияне в мае не работают почти половину месяца. Рассказываем, как празднуют 1 мая в России, как отдыхаем на 1 мая в 2025 году, и какая у праздника история

Первомайские праздники – одни из самых любимых у россиян. В стране объявляют официальные выходные дни, и погода уже располагает к отдыху на природе или торжественному шествию по улицам города. В разные годы количество дней для отдыха меняется, но конкретно 1 мая в России – выходной согласно Трудовому кодексу.

Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году

Первомайские праздники 2025 года в России продлятся четыре дня. То есть 1 мая праздник не закончится, как было в 2024 году, отмечать россияне будут с 1 по 4 мая. В честь Дня Победы выходные начнутся 8 мая, в четверг. Соответственно, отдохнуть удастся до понедельника. Внесем ясность, как работаем на майские праздники: рабочими будут дни с 5 по 7 мая.

Выходит, выходные на майские праздники продлятся в сумме восемь дней, но с перерывом. В Минтруде рассказали, что длинные майские праздники 2025 года удалось сформировать за счет 8 марта и 23 февраля, так как они выпали на календарные выходные. На май праздничные дни просто перенесли в виде дополнительных выходных.

Стоит пояснить, что в 2004 году власти законодательно откорректировали даты того, как отдыхаем в майские праздники, - сделали 2 мая официально рабочим днем. Поэтому количество дней отдыха всегда зависит от переносов разных праздничных выходных в течение года. Именно поэтому, как отдыхаем на майские праздники 2025 года, было неизвестно, пока решение не приняли в Минтруде.

Раз уж на праздничные дни май 2025 года оказался богат, многие россияне решат традиционно отправиться отдохнуть на природу. Судя по прогнозам, выходные на майские праздники 2025 года должны быть весенними. В Москве обещают около 15 градусов тепла, в Санкт-Петербурге – 10-11 градусов.

История первого мая в мире

Хоть мы и привыкли считать Первомай советским, в 1886 году 1 мая история праздника началась далеко от Российской империи, в городе Чикаго. В этот день жители американского штата Иллинойс вышли на улицы с требованием ввести восьмичасовую рабочую неделю. Они бастовали четыре дня, пока 4 мая не произошла трагедия. В стычке между полицией и митингующими погибли люди с обеих сторон. Многие из бастующих получения ранения, некоторых арестовали. Поэтому первое мая праздник с непростой исторической основой.

В 1889 году в Париже 1 мая признали Днем международной солидарности трудящихся. Совсем скоро, в 1890 году, решили признать первое мая (праздник) сразу в нескольких странах, среди них США, Италия Швеция, Бельгия, Дания, Германия и Австро-Венгрия.

С каких пор 1 мая праздник в России?

1 мая в городах по всей стране собирают шествия и демонстрации. Обычно их организовывают профсоюзы и политические партии. Десятилетия в СССР праздновали «День Интернационала», а позже советский Первомай превратился в «Международный день солидарности трудящихся», как его называют со дня учреждения в большинстве государств мира. При этом демонстрировать свою солидарность с рабочими по всему миру в России стали еще до революции.

В Российской империи первым городом, где в 1890 году отметили Первомай, стала Варшава. В Москве и Санкт-Петербурге чуть позже стали организовывать «маевки». А за городом в первые дни мая проводили праздничные гулянья. Вспоминая историю возникновения праздника в мире, возникает логичный вопрос: 1 мая какой праздник без митинга или шествия? Так, с начала ХХ века рабочие, которые поддерживали социалистические настроения, начали проводить в этот день мероприятия – шествия и демонстрации.

Официальным праздником в России Первомай стал только после Октябрьской революции. Власти прописали в Кодексе законов о труде 1918 года, какой праздник первого мая, – его назвали «День Интернационала». В календарь майские праздники внесли в том же году – сделали нерабочими днями 1 и 2 мая.

Первое официальное празднование Дня Интернационала в Москве произошло в 1918 году, ознаменованное парадом Красной армии на Ходынском поле. Военные парады в честь праздника проводили в столице ежегодно до 1968 года, но позднее их перенесли на Красную площадь. В 1969 году военная тематика празднования уступила место общепринятой практике.

Так, с 70-х в демонстрациях стали участвовать работники предприятий и организаций Москвы, а также обычные рабочие. Тогда 1 мая начали отмечать именно Международный день солидарности трудящихся. Дата последней масштабной демонстрации трудящихся в СССР – 1 мая 1990 года.

Для советских граждан Первомай стал традицией, пусть даже в их городе не было шествия. Демонстрацию, которая проходила в Москве, транслировали по Центральному телевидению на весь Союз, поэтому, когда на календаре первое мая что за праздник без просмотра телетрансляции.

Нынешнее название советскому Первомаю дали в 1992 году, официально закрепив постановлением. Поэтому, стоит запомнить, что в 2025 году первое мая выходной день в честь Праздника весны и труда – именно так его правильно называть.

Впервые торжественное праздничное шествие на Красной площади в современной России провели 1 мая 2014 года. Больше 100 тысяч человек вышли на демонстрацию, организованную профсоюзами России.

Как отдыхают на майские праздники в других странах

Выходные и праздники май 2025 года ежегодно приносит не только жителям России. Больше 100 стран в мире все так же отмечают «день труда» в разных форматах и, называя по-своему. К примеру, во Франции все стабильно с XIX века – властям 1 мая продолжают напоминать о важности улучшения условий труда.

Массовые шествия, гулянья и демонстрации проводят профсоюзы в Китае, ЮАР, Италии, Турции, Германии, Австрии, Чехии, а также в некоторых городах Швейцарии и Норвегии. Так что, в майские праздники 2025 календарь пестрит выходными почти во всем мире.

В большинстве стран 1 мая народ проводит так же, как в России – с семьей или с друзьями. В некоторых странах в первый день мая принято дарить цветы, к примеру, такая традиция есть во Франции, где весну встречают ландышами.