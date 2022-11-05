Дон Жуан Персидский: приключения продолжаются

Сергей Рюмин

На рубеже XVI - XVII веков Персия становилась для Европы в перспективе выгодным союзником. Шах Аббас из династии Сефевидов направил специальных посланников в ведущие европейские державы. Читайте историю продолжения похода дипломатической миссии Сефевидов в Россию и Европу.

Начало см. здесь.

В ходе путешествия по России внутрипосольства появились разногласия. Энтони Ширли (Дон Антонио) вступил в жесткий конфликт с еще одним посольским европейцем – августинским братом Николау да Мело. На пути в Москву англичанин пытался убить монаха, и только вмешательство персиян позволило избежать кровопролития. Между тем, как утверждают некоторые историки, да Мело был назначен Аббасом «комиссаром посольства на равных Ширли правах для представительства в Риме и Мадриде». Орудж-бек полагал, что причиной ссоры были вовсе не религиозные расхождения или вопрос главенства, а не разрешенный финансовый спор.

Посольство было встречено в Москве с надлежащим случаю почетом.

Всех поместили в великолепных домах, похожих на крепость: в одном они поселили особого персидского посла, который был послан к князю; другой дом определили нам с нашим послом; в третьем они поселили всех англичан, а для нашей охраны они назначили три сотни вооруженных солдат. Затем князь прислал нам девять переводчиков, которые отлично говорили на персидском языке, по три переводчика в каждый дом нашего посольства; далее он прислал нам много провизии

- Орудж-бек.

Наш герой неоднократно обращает внимание на несколько любопытных обстоятельств, сопутствующих столичной жизни – глубокую религиозность москвичей, значительные ограничения на контакты с иноверцами, высокий уровень благосостояния горожан, роскошь царского двора.

Единственное, что омрачило пятимесячное пребывание посольства в Москве – таинственное исчезновение Николау да Мело. Как оказалось, злопамятный Энтони Ширли решил свести счеты с августинцем самым традиционным способом, прибегнув к клевете. Он объявил, что да Мело, везет тайные послания к польскому королю. В ходе обыска были обнаружены шахские грамоты, адресованные Клименту VIII и Филиппу III, и найдена большая сумма денег — 60 тысяч золотых, что должно было стать доказательством шпионских действий монаха. Дальнейшая судьба спутника Орудж-бека была печальной - ссылка в Соловецкий монастырь и казнь в 1614 году за тайные сношения с Мариной Мнишек.

Впрочем, и сам Энтони Ширли попал под подозрения, что вовсе не удивительно, учитывая, по какому сложному и противоречивому плану формировался состав посольства и его явные и скрытые цели. Интриги англичанина, его контакты с английскими купцами (запрещенные русским правительством) могли привести к еще более печальным результатам. В итоге на положении персидских участников посольства вся эта ситуация серьезного влияния не оказала. Но и конкретных результатов достичь не удалось, да, скорее всего, такая цель и не ставилась. Пышный посольский караван в Россию был в большей степени прикрытием для европейского вояжа.

Годунов щедро одарил отбывающих послов.

Прислал три самые богатые мантии, вытканные золотом, каждая отороченная мехом куницы, чашу из золота, вмещающую в себя полгаллона вина, и 3 тысячи дукатов для дорожных расходов. И каждому из его секретарей великий князь прислал также три мантии, одну богатую и две более простые, и по восемь ярдов ткани каждому сопровождающему, чтобы сшили себе одежду для путешествия.

Через Ярославль, Рыбинск и Холмогоры посольство добралось до Архангельска. Перед посадкой на корабль сэр Энтони решил еще раз «прокачать» своих персидских спутников, предложив оставить ларец с наиболее драгоценными подарками знакомому английскому купцу, который затем доставит их в Рим на «надежном корабле», а то ценный груз вдруг возьмет и потонет. Вообще временами кажется, что это не Орудж-бек и его спутники, а британский авантюрист обладал всеми качествами восточного хитреца.

Впрочем, предоставим слово нашему герою:

В городе Сиене, наш посол поссорился с сэром Антонием Шерли. Причиной ссоры посла с сэром Антонием были тридцать два ящика с подарками, которые, как уже отмечалось, остались на хранении у английского капитана с последующей доставкой их в Рим. Посол требовал от сэра Антония полной передачи этих ящиков, чтобы он мог сделать из их содержимого достойный подарок его святейшеству. Теперь выяснилось, что все это дело было аферой, ибо ни один ящик никогда и не был доставлен в Рим; сэр Антоний продал их содержимое английскому торговому капитану во время нашего путешествия по Балтийскому и Северному морям.

Дальнейший ход дипломатической миссии выходит за рамки нашего повествования. Но остается вопрос – как Орудж-бек стал Дон Жуаном. Ответ прост – в Европе три из четырех посольских секретарей решили сменить веру и принять католичество. Маргарита Австрийская, королева Испании, становится крестной матерью Орудж-бека, ему дают имя — Дон Жуан Персидский. Причина такого решения остается загадкой. Некоторые историки полагают, что «невозвращенец» был замешан в какой-то темной истории, и переход в иную веру был единственно возможным вариантом выхода из ситуации.

Сам Дон Жуан описывает свое решение в поэтической форме:

Всемогущий Бог пожелал, чтобы в меня проникло чудо. Ибо я сразу же в своем сердце почувствовал необыкновенное стремление получить Его Божественное благословение — пусть тысячу раз будет благословенно Святое Имя Его! — и в то время, как я еще пребывал в замешательстве мыслей и был не в состоянии выразить свое определенное желание, Божественная Воля освободила меня от сковывающих уз — как с Моисеем — и как только я вернулся в свое жилище, решительно воззвал к отцам [церкви] принять меня в христианство.

Дальнейшая судьба Дон Жуана Персидского была исполнена традиционных для человека того времени взлетов и падений. Оставшись в Европе, персиянин не сумел обрести покоя и благополучия. Несколько раз он был близок к полному банкротству, только помощь со стороны королевских домов вырывала его из рук кредиторов. Ему угрожала опасность и со стороны своих бывших соплеменников, персидский посол перед возвращением на родину задумал устранить отступника, и только помощь вице-короля позволила избежать смертельной угрозы.

В Европе Дон Жуан пишет свое главное произведение - «История Дон Жуана Персидского», состоящее из трех книг. В нем дается описание государства Сефевидов, обычаев и нравов народов, населяющих эту страну. Но в 1604-м или 1605 году он погибает при загадочных обстоятельствах в испанском городе Вальядолиде. Ряд авторов указывает на то, что Дон Жуан был убит в уличной ссоре, другие указывают на наемного убийцу. Но есть версия, что наш герой сам убил персидского посла и после этого о дальнейшей жизни Дон Жуана Орудж-бека мы ничего определенного не знаем. Спустя 25 лет Тирсо де Молина в пьесе «Севильский озорник, или Каменный гость» создает первый художественный образ знаменитого Дон Жуана.

Кто знает, может какие-то черты героя автору подсказала реальная история Орудж-бека.