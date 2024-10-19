Победа над "Акроном" укрепила лидерство "Краснодара" в РФПЛ

Благодаря собственной победе над "Акроном" и ничье между "Зенитом" и "Локомотивом" ФК "Краснодар увеличил лидерский отрыв в турнирной таблице РФПЛ: теперь петербуржская команда сможет догнать кубанцев лишь путем двух побед при условии, что "Краснодар" не будет выигрывать.

Кубанский клуб "Краснодар" у себя дома обыграл клуб "Акрон" (Тольятти) с минимальным победным счетом 1:0, закрепив благодаря этому свое лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Единственный гол в ворота тольяттинцев в начале второго хавтайма, на пятидесятой минуте, закатил кубанский футболист Кайо Панталеан.

Таким образом, на счету "Краснодара" сейчас 52 очка – на 5 очков больше, чем у традиционного лидера РФПЛ последних лет, петербургского "Зенита". Секрет столь значительного опережения прост: после возобновления сезона клуб не проиграл ни одной игры.

Дальше кубанцам придется встретиться именно с "Зенитом", причем в гостях. В этом сезоне "Краснодар" уже выигрывал петербуржцев (2:0), но в домашнем матче.

Отметим, что "Зенит" закончил сегодня вничью гостевой матч против "Локомотива" (Москва) – 1:1.