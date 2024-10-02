Вестник Кавказа

"Краснодар" сохранил лидерство в чемпионате после победы над "Ростовом"

"Краснодар" сохранил лидерство в чемпионате после победы над "Ростовом"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 одолели другую команду Юга России – "Ростов". Победа позволяет "быкам" продолжать лидировать в чемпионате.

"Краснодар" в матче 21-го тура с минимальным счетом одержал верх над "Ростовом" и укрепил свои позиции лидера чемпионата России по футболу. 

Победа была добыта в гостях. Единственный мяч записал на свой счет Мозес Кобнан. 

"Быки" после сложной выездной победы набирают 46 очков, увеличивая отрыв от "Зенита" до трех очков. Петербуржцы, в свою очередь, сыграют со "Спартаком" в Москве.

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