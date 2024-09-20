ФК "Краснодар" попрощался со своим хавбеком

Кевин Кастаньо перешел из "Краснодара" в "Ривер Плейт". Клуб из Кубани пожелал полузащитнику успехов в дальнейшей карьере.

Футбольный клуб "Краснодар" продал колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо, информация о трансфере опубликована на официальном сайте команды.

Футболист перебрался из кубанского клуба в аргентинский "Ривер Плейт". Ранее СМИ сообщали, что Кастаньо переберется в Буэнос-Айрес за $13,8 млн.

В самом "Краснодаре" заявили, что хавбек из Колумбии покинул расположение команды и продолжит свою спортивную карьеру в аргентинском чемпионате.

Клуб выразил благодарность Кастаньо за выступление и пожелал ему успехов.

Стоит добавить, что футболист сыграл в майке "быков" 31 игру. За проведенные матчи он забил один гол и отдал четыре результативных паса.