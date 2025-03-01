Вестник Кавказа

"Ахмат" выбил "Краснодар" из Кубка России

Матч Кубка России по футболу между
© Фото: соцсети футбольного клуба “Краснодар“
ФК "Ахмат" играл сегодня на выезде с "Краснодаром". Матч Кубка РФ завершился волевой победой гостевой команды.

Во вторник, 11 марта, прошла четвертьфинальная встреча Пути регионов Кубка России по футболу между "Краснодаром" и "Ахматом". Игра закончилась в пользу гостей (2:1).

На 56-й минуте хозяева вывел вперед форвард Джон Кордоба. Через 10 минут полузащитник гостей Бернард Бериша восстановил статус-кво, а на 72-й минуте он же вывел "Ахмат" вперед, реализовав одиннадцатиметровый.

В следующий раунд вышел "Ахмат".

Около часа завершилась еще одна встреча Кубка России. В Каспийске встречались махачкалинское "Динамо" и столичный "Локомотив". Борьбу за трофей продолжит московский клуб.

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