Кубок России по футболу отправился в турне по Дагестану

В Дагестане находятся звезды российского футбола вместе с Кубком страны. Они побывали на Сулакском каньоне, сегодня трофи-тур продолжится в Дербенте.

Российский футбольный союз организовал тур Кубка России по Дагестану в преддверии кубковой встречи между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом", пишет пресс-служба РФС.

Трофей был доставлен в республику в понедельник, его сопровождают звезды отечественного футбола, амбассадоры РФС Александр Филимонов, Евгений Алдонин и Юрий Жирков.

Отмечается, что известные в прошлом футболисты уже побывали вместе с наградой на Сулакском каньоне и Бархане Сарыкум. Сегодня они отправятся в Дербент и на завод "Рычал-Су".

Кроме того, Кубок выставят на "Анжи-Арене" перед началом матча "Динамо". Каждый желающий сможет сделать памятные фотографии с наградой и легендами футбола.