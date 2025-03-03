"Динамо-Махачкала" в четвертый раз подряд проиграл "Динамо-Москва"

Московский клуб "Динамо" уже четырежды в этом сезоне обыграл махачкалинского тезку: в домашнем матче РФПЛ он победил "Динамо-Махачкала" со счетом 4:0.

Сегодня в Москве, на ВТБ-Арене, в рамках двадцатого тура Чемпионата России по футболу встретились два "Динамо" – московское и махачкалинское. Матч завершился со знаменательным счетом 4:0 в пользу хозяев поля: дело в том, что в нынешнем сезоне клубы играют друг с другом уже в четвертый раз, и все четыре встречи закончились победой "Динамо-Москва".

Москвичи открыли счет уже на седьмой минуте матча, когда ворота махачкалинцев поразил Эль-Мехди Маухуб. В самом начале второго хавтайма, на сорок шестой минуте, "Динамо-Москва" увеличила разрыв в счете голом в исполнении Ярослава Гладышева. Затем Даниил Фомин на шестьдесят пятой минуте и Фабиан Бальбуэна на восемьдесят четвертой минуте закрепили доминирование хозяев в этой встрече.

Встреча запомнилась также минутой молчания, организованной в память об умершем неделю назад уроженце Дагестана, трехкратном олимпийском чемпионе Бувайсаре Сайтиеве.

Напомним, что ранее в сезоне "Динамо-Москва" выигрывал у "Динамо-Махачкала" дома и в гостях на Кубке России (со счетом 2:1 и 2:2, 5:3 по пенальти соответственно), а также в первом туре Чемпионата России (1:0).

Таким образом, "Динамо-Махачкала" сейчас находится на 13-й строке турнира, у него 18 очков. Через неделю клуб будет принимать в Махачкале "Крылья Советов" (Самара).