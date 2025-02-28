Сколько медалей выиграли дагестанцы в 2024 году?

В Дагестане заявили, что в 2024 году спортсмены выиграли свыше 1,8 тыс медалей. Там добавили, что в основной и резервный состав сборной России по разным видам спорта вошла 560 дагестанцев.

На всероссийских и международных спортивных турнирах дагестанские спортсмены завоевали 1874 медалей различной пробы, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

Как уточнил руководитель ведомства Сажид Сажидов, на спортивных соревнованиях дагестанцы стали обладателями 615 золотых, 516 серебряных и 743 бронзовых наград.

Помимо этого, министр отметил, что в составе основных и резервных сборных команд России по разным видам спорта принимали участие 560 дагестанских спортсменов.