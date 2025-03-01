Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" уступило "Локомотиву" в Кубке России

Матч Кубка России по футболу между
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала встречался во вторник с "Локомотивом" в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра завершилась в пользу гостей.

В Каспийске только что завершилась встреча 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом". Победу со счетом 2:1 одержали гости.

На 13-й минуте "Локомотив" вышел вперед после точного удара защитника Максима Ненахова. На 22-й минуте динамовцы сумели отыграться благодаря голу защитника Мохамеда Аззи. А на 54-й минуте полузащитник гостей Сергей Пеняев отправил второй мяч в сетку ворот "Динамо", установив тем самым окончательный результат.

Отметим, что на 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве. С поля был удален защитник Сослан Кагермазов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кубок России по футболу отправился в турне по Дагестану

Кубок России по футболу отправился в турне по Дагестану

Сборная России сыграет с Гренадой и Замбией в конце марта

Сборная России сыграет с Гренадой и Замбией в конце марта

&quot;Динамо-Махачкала&quot; в четвертый раз подряд проиграл &quot;Динамо-Москва&quot;

"Динамо-Махачкала" в четвертый раз подряд проиграл "Динамо-Москва"

&quot;Ахмат&quot; сыграл вничью с &quot;Локомотивом&quot;

"Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"

Турецкий клуб выплатил все деньги нападающему сборной Азербайджана

Турецкий клуб выплатил все деньги нападающему сборной Азербайджана

Российскому футболисту разрешили выступать за сборную Азербайджана

Российскому футболисту разрешили выступать за сборную Азербайджана

Экс-глава футбола Казахстана оказался под следствием

Экс-глава футбола Казахстана оказался под следствием

Армения сыграет в футбол с Косово и Черногорией

Армения сыграет в футбол с Косово и Черногорией

Армянские фанаты дважды похулиганили на матче &quot;Пюник&quot;-&quot;Арарат&quot;

Армянские фанаты дважды похулиганили на матче "Пюник"-"Арарат"

&quot;Краснодар&quot; вышел в лидеры чемпионата России по футболу

"Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России по футболу

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы