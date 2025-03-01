Махачкалинское "Динамо" уступило "Локомотиву" в Кубке России

ФК "Динамо" Махачкала встречался во вторник с "Локомотивом" в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра завершилась в пользу гостей.

В Каспийске только что завершилась встреча 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом". Победу со счетом 2:1 одержали гости.

На 13-й минуте "Локомотив" вышел вперед после точного удара защитника Максима Ненахова. На 22-й минуте динамовцы сумели отыграться благодаря голу защитника Мохамеда Аззи. А на 54-й минуте полузащитник гостей Сергей Пеняев отправил второй мяч в сетку ворот "Динамо", установив тем самым окончательный результат.

Отметим, что на 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве. С поля был удален защитник Сослан Кагермазов.