Вестник Кавказа

WANDI Bazar Eid Festival проходит в Москве к Ураза-байрам 2025

"Вестник Кавказа"
Открытие фестиваля WANDI Bazar Eid Festival прошло сегодня в Москве. Событие приурочено к празднику Ураза-байрам 2025. Показываем, как проходит WANDI Bazar в Москве.

В Москве сегодня стартовал ставший традиционным WANDI Bazar Eid Festival – фестиваль, приуроченный к главному празднику всех мусульман Ураза-байраму.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", в его открытии участвовал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

WANDI Bazar проходит на площади у Мемориальной мечети на Поклонной горе. На нем все желающие могут приобрести различные вещи, связанные с исламом, в том числе мусульманскую одежду, косметику, украшения и сладости.

Фестиваль организует группа компаний WANDI Group при поддержке Духовного управления мусульман Москвы. Проект реализуется в рамках "Шатра Рамадана".

Посетить WANDI Bazar можно по 6 апреля включительно.

Представляем самые яркие и красивые фото с WANDI Bazar Eid Festival 2025.

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Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестивалm WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
625 просмотров

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