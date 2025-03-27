WANDI Bazar Eid Festival проходит в Москве к Ураза-байрам 2025

В Москве сегодня стартовал ставший традиционным WANDI Bazar Eid Festival – фестиваль, приуроченный к главному празднику всех мусульман Ураза-байраму.
Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", в его открытии участвовал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
WANDI Bazar проходит на площади у Мемориальной мечети на Поклонной горе. На нем все желающие могут приобрести различные вещи, связанные с исламом, в том числе мусульманскую одежду, косметику, украшения и сладости.
Фестиваль организует группа компаний WANDI Group при поддержке Духовного управления мусульман Москвы. Проект реализуется в рамках "Шатра Рамадана".
Посетить WANDI Bazar можно по 6 апреля включительно.
Представляем самые яркие и красивые фото с WANDI Bazar Eid Festival 2025.