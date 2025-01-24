Вестник Кавказа

В Грузии не видят угроз безвизовому режиму с ЕС

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Безвизовому режиму, который действует для граждан Грузии со странами Европейского Союза, ничего не угрожает, заверил Кобахидзе. По его словам, в Эстонии лишь озвучивают "устрашающие послания".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит угроз существующему безвизовому режиму для граждан республики со странами Евросоюза.

Накануне с призывом отказаться от безвиза с Грузией в связи с "демократическим откатом страны" призвал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Никаких изменений по направлению либерализации визового режима с ЕС мы не ждем. Цахкна – один из исполнителей задачи "глубинного государства", который озвучивает иногда, по его мнению, устрашающие послания"

– премьер Грузии

Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом действует восемь лет, с конца марта 2017 года.

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