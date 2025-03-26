Турецкая оппозиция обеспокоилась отдалением Турции от Евросоюза

Глава Народно-республиканской партии Озгюр Озель выдвинул новое политическое обвинение против президента Реджепа Тайипа Эрдогана: по словам Озеля, внешнеполитические действия Эрдогана приводят к отдалению Анкары от Евросоюза.
На эту мысль его навела непрямая поддержка европейскими политиками протестов в Турции, организуемых НРП в связи с арестом ее члена, популярного политического деятеля, мэра Стамбула Экрема Имамоглу – те отказались от контактов с официальными турецкими властями. Озель заключил, что теперь перспектива интеграция ЕС становится все дальше для Турции.
"Я говорю это с сожалением: визиты ряда членов Европарламента в Турцию в апреле были отменены, также были отменены встречи европейских чиновников с главой МИД Турции на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье. Политика Эрдогана отдаляет Турцию от Европы"
– Озгюр Озель
При этом глава турецких республиканцев назвал Евросоюз "демократической лигой".