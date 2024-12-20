Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки

Ключевая ставка может опуститься во второй половине 2025 года, поделился ожиданиями глава Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Он отметил, что в конце прошлого года российский лидер Владимир Путин выдвинул предложение оставить ставку на текущем уровне до апреля и оценить как промышленность адаптируется к высокой ключевой ставке - сейчас ее значение рекордно высокое.
Российская экономика в первом квартале 2025 года показала, что может адаптироваться, при этом инфляция в РФ осталась почти на прежнем уровне.
Вероятность снижения ставки имеется, полагает глава Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.
"Мы видим, что есть ожидания о том, что ставка может стабилизироваться, <…> мы видим определенную стабилизацию и повышение ликвидности на рынке - это определенный осторожный оптимизм внушает"
– Дмитрий Пумпянский