Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки

Во второй половине этого года Центробанк может понизить ключевую ставку, таковы ожидания РСПП. Сейчас ставка держится на рекордном уровне.

Ключевая ставка может опуститься во второй половине 2025 года, поделился ожиданиями глава Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отметил, что в конце прошлого года российский лидер Владимир Путин выдвинул предложение оставить ставку на текущем уровне до апреля и оценить как промышленность адаптируется к высокой ключевой ставке - сейчас ее значение рекордно высокое.

Российская экономика в первом квартале 2025 года показала, что может адаптироваться, при этом инфляция в РФ осталась почти на прежнем уровне.

Вероятность снижения ставки имеется, полагает глава Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

"Мы видим, что есть ожидания о том, что ставка может стабилизироваться, <…> мы видим определенную стабилизацию и повышение ликвидности на рынке - это определенный осторожный оптимизм внушает"

– Дмитрий Пумпянский