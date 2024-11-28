Вестник Кавказа

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель ЦБ РФ рассказала, что должно произойти, чтобы ключевая ставка начала снижаться. Ранее сегодня регулятор сохранил ее на нынешнем уровне.

Ключевую ставку можно будет снижать только при замедлении инфляции. Такое заявление сделала 21 марта глава Центробанка России.

"Ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году"

– Эльвира Набиуллина

Напомним, в октябре прошлого года ЦБ РФ поднял ставку до 21%. На прошедшем сегодня заседании совета директоров ЦБ было объявлено о ее сохранении на текущем уровне.

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